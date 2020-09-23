تفاصيل الليلة الغنائية الأولى لـ أحلام بدون جمهورها

افتتحت الفنانة أحلام، بحفلها الغنائي مساء أمس، فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي، وذلك في مدينة جدة بالصالة المغطاة في مدينة الملك عبد الله الرياضية.
وفي أول ظهور غنائي لها "بدون جمهور"، أطلت أحلام بفستان أبيض مستوحى من الزي السعودي الرسمي للنساء، وارتدتوشاح عليه العلم السعودي والإماراتي، وقدمت وصلة غنائية في مايقرب من ساعتين، قدمت فيها مجموعة من أغنياتها المفضلة لدى مستمعيها أبرزها "انا مااستغني، يلازمني خيالك، احتاجك أنا".
تم تجهيز مسرح الحفل بأحدث التقنيات
تستمر فعاليات الحفل بحضور عدد كبير من نجوم الغناء العربي، وهم "أنغام، تامر عاشور، محمد حماقي"، ونجوم الأغنية الخليجية"عبادي الجوهر، داليا مبارك"، وتقام جميع الفعاليات في مدينة الملك عبد الله الرياضية، ويتم عرضها عبر إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة.
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