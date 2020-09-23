صورة.. تامر عاشور يستعد لحفل غنائي في جدة

شارك الفنان تامر عاشور جمهوره بصورة من إحدى المناطق في السعودية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشر عاشور صورته، عبر خاصية "ستوري" على"انستجرام"، وعلق عليها قائلاً:"صباحكم عسل".
يذكر أن تامر وصل إلى جدة استعداداً لحفله الغنائي غداً الخميس في جدة، وذلك ضمن فعاليات
سيتم اذاعة الحفل "أون لاين" عبر أحد المنصات الترفيهية الشهيرة، حيث تم الغاء الحضور الجماهيري للاحتفاليات ، تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا.
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