أحمد زاهر يحتفل بـ "زنزانة 7" مع جمهوره

نشر الفنان أحمد زاهر فيديو يحيي فيه جماهيره بعد حفلة عرض فيلمه الجديد "زنزانة 7" ،وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
ظهر زاهر في الفيديو وسط جمهوره وهو يلتقط معهم الـ "سيلفي"، وعلق قائلاً:"من أجمل أيام حياتي مع أصحابي وجمهوريالغالي ..شرفتوني كلكم. كما وجه الشكر إلى مخرج الفيلم إبرام نشأت، وأشاد بعمله قائلاً: هو ده المخرج القادم.
يذكر أن زاهر احتفل بالعرض الخاص الأول لفيلمه الجديد "زنزانة 7"، الأسبوع الماضي، في إحدى صالات العرض السينمائية
يذكر أن زاهر شارك في الدراما الرمضانية الماضية من خلال مسلسل دوره "البرنس" الذي حقق نسبة متابعة جماهيرية عالية طوال فترة عرضه، من بطولة"محمد رمضان، روجينا، سلوى عثمان، نجلاء بدر، أحمد علاء"، ومن تأليف وإخراج:محمد سامي.
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