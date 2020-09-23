تراند اليوم : أحلام تبكي على الهواء مباشرة في اليوم الوطني السعودي

أحيت الفنانة أحلام الشامسي، حفلها في مدينة الملك عبدالله بجدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، وخلال الحفل بكت أحلام على المسرح ذلك بسبب غياب جمهورها للمرة الأولى عن حفلاتها، بعد قرار اختصار الحفل على أون لاين، بسبب الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا.

وقالت أحلام، خلال المقطع: «أحس إنه دائمًا الفنان ولو شال معاه صوت حلو وحضور حلو وأغاني حلوة إلا من غير جمهوره هو تاج راسه.. أقول جمهور اليوم أنا فقدتكم.. إن شاء الله ياربي تزول هالغمة ونجتمع من جديد».

وهنأت أحلام المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ90 فقالت: «أبارك لبلادي السعودية بهذا اليوم العظيم وإن شاء الله دايم السعودية في عز ورخاء».