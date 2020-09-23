تراند اليوم : بالفيديو والصور.. أشرف عبد الباقي يكشف 3 أحداث مؤلمة عاشها وكيفية التغلب علي حزنه

تحدث الفنان المصري أشرف عبدالباقي عن 3 أحداث مؤلمة عاشها عام 2003، وظل يعاني منها نفسيًا لفترة طويلة.

وقال عبدالباقي، مساء الثلاثاء، في لقاء مع برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة (dmc)، إن الأحداث المؤلمة تمثلت في رحيل والده عن الحياة في هذا العام، وبعدها بشهر مات صديق عمره الشاعر مجدي كامل، وبعد فترة قصيرة مات صديقه الفنان علاء ولي الدين، وهذه الضربات المتتالية أصابته بالحزن الشديد.

وتابع حديثه عن علاء ولي الدين قائلا إنه رحل عن عالمنا أول أيام عيد الأضحى، وفور علمه بالخبر تحرك بسرعة من المعادي لمنزل علاء ولي الدين الكائن بمنطقة مصر الجديدة، وتحمل عبء توصيل الخبر لكل الأصدقاء والمقربين من الفنان الراحل.

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وللخروج من حالته النفسية السيئة، قرر عبدالباقي الاندماج في العمل وبالصدفة كان يقوم بتصوير مسلسل “حكايات زوج معاصر” وفيلم “حب البنات” وساعده الشغل المكثف على عبور اللحظات الصعبة التي عاشها.

وتطرق عبد الباقي في حوراه للحديث عن أعمال فنية مؤثرة في مسيرته الفنية مثل مسلسل “إسماعيل ياسين” ومسلسل “راجل وست ستات”، مؤكدا أنه يحب المغامرة والدخول في تجارب جديدة.