تراند اليوم : إنضمام نجم مسرح مصر ” كريم عفيفي ” لفيلم مطبعة هرم – تفاصيل

وقع الاختيار على الفنان كريم عفيفي للمشاركة في فيلم “مطبعة هرم” أمام حمدي الميرغني وبيومي فؤاد ومن إخراج سامح عبد العزيز ممن تعاقدت الشركة المنتجة معهم بشكل رسمي خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم منتصف اكتوبر المقبل حيث انتهى مخرج العمل من معاينة أماكن التصوير وترشيح النجوم الذين يشاركون فى بطولة العمل بجانب أبطاله والعمل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز.

ويعد هذا التعاون الثالث بين كريم عفيفي وسامح عبد العزيز بعد فيلم “خير وبركه ” ومسلسل “رمضان كريم”.

“مطبعة هرم” فيلم اجتماعي كوميدي، بطولة ​خالد الصاوي​، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، تأليف أمين جمال ومحمد محرز. وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور قصته حول مجموعة أصحاب قرروا سرقة مطبعة.

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جدير بالذكر أن الفنان علي ربيع قد تم ترشيحه من قبل صناع العمل ولكنه اعتذر.

ويعكف كريم عفيفي حاليا على تصوير دوره في مسلسل “نجيب زاهي زركش” مع يحيى الفخراني.

يشار إلى أن كريم عفيفي شارك كضيف شرف في دراما رمضان 2020 في مسلسل “عمر ودياب”.

مسلسل “عمر ودياب” بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر ونهال عنبر، تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، من إخراج معتز التوني