تراند اليوم : بالفيديو .. راغب علامة يوجه هذة النصيحة لأولاده

كشف خالد راغب علامة أنه قرر التوسع في شركة المجوهرات التي تملكها والدته جيهان من خلال نقلها إلى دبي ليبدأ بذلك حياته المهنية بعد تخرجه من الجامعة.

وأشار خالد في لقائه مع الإعلامي إيلي نخلة في برنامج The insider بالعربي إلى أن والدته تعبت كثيرا في السنوات الماضية لإنجاح علامتها التجارية وآن الأوان لكي ترتاح وتسلمه زمام الأمور.

من ناحية أخرى، قال خالد إنه يستعد لإطلاق مشروع آخر برفقة شقيقه لؤي الذي بدوره وقع عقدا عالميا مع إحدى الوكالات العالمية المتخصصة بالموضة.

وفضل خالد عدم تولي إدارة أعمال شقيقه كما هي الحال بين والده وعمه خضر مرجعا ذلك إلى أنه سيكون منشغلا بأمور أخرى.

Advertisements

خالد ولؤي كشفا خلال اللقاء عن فرحة والديهما بقرارتهما وأكدا على أن نصيحة والدهما راغب تكمن في أن يتعاملان مع الحياة كسلم وأن يتسلقاه خطوة خطوة كي لا يقعا.

وأكد الأخوان علامة أنهم يفضلان عدم الإتكال على والدهما في تأسيس مستقبلهما بل يسعيان لبناء الأساسات بنفسيهما حتى يستطيعان التعلم من الحياة.

وختم لؤي اللقاء بعبارة : “بحمد ربي أنو أهلي هني جيهان وراغب”.