تراند اليوم : بعد صراع مع المرض .. وفاة نجم جيمس بوند عن عمر 89 عاما

توفي الممثل البريطاني مايكل لونسديل عن عمر يناهز 89 عاما بعد صراع مع المرض.

واشتهر لونسديل بشخصية “هوجو دراكس” في إحدى أفلام سلسلة “جيمس بوند” الشهيرة.

جسد الفنان الراحل أكثر من 200 شخصية تتنوع بين سينما ومسرح باللغتين الفرنسية والإنجليزية غلى مدار 60 عاما.

ولد الممثل الراحل في باريس في 24 مايو 1931 في باريس من أم فرنسية ويتحدث الفرنسية والإنجليزية بطلاقة حيث ترعرع في بريطانيا ثم انتقل إلى المغرب.

وعاد بعد ذلك إلى باريس مجددا عام 1947 دون الحصول على شهادة دراسات ودخل عالم الفن وعمل بشكل خاص مع الممثلة “دلفين سيريج” و المخرج “صمويل بيكيت” واشتهر بأدواره في العديد من الأفلام أبرزها سلسلة أفلام “جيمس بوند” لاسيما دور الشرير “هوجو دراكس” في فيلم Moonraker وقدم فيلم The Day of the Jackal الذي رشحه لجوائز “بافتا” البريطانية.