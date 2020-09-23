شاهد.. كندة علوش تكشف عن شخصيتها في حكاية "ضي القمر"

رنا صلاح الدين - روجت الفنانة السورية كندة علوش، لحكايتها في مسلسل "إلا أنا"، بعنوان "ضي القمر"، المقرر عرضها قريبًا عبر شاشة dmc.

ونشرت كندة، صورة البوستر الدعائي الخاص بها في المسلسل عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، كنوع من الترويج ولتشويق الجمهور أيضًا قبل عرضها، وعلقت قائلة:"الشيف عليا".

وتوجه العديد من أصدقائها داخل الوسط الفني بالتهنئة لها وكان أبرزهم النجو ظافر العابدين وحنان مطاوع ودينا الشربيني ونسرين طافش.

Advertisements

حكاية "ضي القمر" بطولة كندة علوش ومحمد علاء ومحمد شاهين ونهى عابدين واحلام الجريتلي وعدد كبير من النجوم، ومن اخراج احمد حسن.

سلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، ومن إنتاج سينرجي تامر مرسي واروما تامر مرتضى.

وتدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.