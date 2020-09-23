رنا صلاح الدين - ظهرت النجمة المكسيكة سلمي حايك في أحدث صورة لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام". وشاركت سلمى حايك متابعيها بصورة تبرز وجود شعر أبيض في رأسها. ووصفت سلمى حايك في تعليق على الصورة كتبت فيه: "الشعر الأبيض شعر الحكمة". Advertisements سلمى حايك وكانت سلمى حايك قد حرصت على الاحتفال بوصول عدد متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام لـ 16 مليون متابع. ونشرت سلمى حايك مقطع فيديو قصير وهي تمسك تورتة وبها رقم 16 في إشارة الى عدد متابعيها، لتوجه رسالة شكر لهم على متابعتهم لها على مدار الفترة الماضية.

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كانت هذه تفاصيل خبر صورة| شاهد لون شعر سلمى حايك بعد تخطيها حاجز الـ 50 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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