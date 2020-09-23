رامز أمير يستحم بالثلج: له فوائد كثيرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - فاجأ الفنان المصري رامز أمير جمهوره بنشره صورة له، وهو بستحم بالثلج.

الفنان المصري ظهر في الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وهو جالسا في حوض الاستحمام بعدما ملأه بالثلج.

رامز كشف سر هذا الأمر، بقوله: "الناس اللى متعرفش وسألتنى ليه بقعد فى التلج، التلج بيساعد على استشفاء الجسم و دى اهم حاجة لأى رياضى خصوصا لو بيعمل مجهود اكبر من طاقة جسمه كل يوم".

وأضاف: "وعلى فكرة ليه فوايد كتير جدا غير الاستشفاء منها حاجة هتفرح البنات اوى، بدون أي مبالغة بيخلى البشرة زى بشرة الاطفال، بجد بعيدا عن التهريج احسن مليون مرة من كل الحجات اللى الناس بتعملها عشان تحافظ على بشرتها.. مين قلبه جامد يجرب؟".

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وكان الفنان المصري رامز أمير قد تعرض في شهر يونيو الماضي لإصابة خطيرة، استدعت خضوعه لعملية جراحية.

رامز نشر صورته على سرير المرض من داخل المستشفى، وكشف تفاصيل إصابته بقوله: "بويكا الغلابة اتنفخ يا رجالة، هتكلم معاكوا بجد شوية، فكرت كتير قبل مقولكم عشان مكنتش عاوز ازعل أي حد بيحبني، بس حسيت إن ممكن تجربتي دى تبقى مفيدة وتبقى دافع لشخص محبط انه ميستسلمش لما يقع و الدنيا تكسره".

وأضاف: "دي إصابة خطيرة حبيتين من تمرين الباركور كنت مخبيها عليكم و للأسف دى مش العملية الأولى بس ان شاء الله الأخيرة، بوقفة ربنا جنبى هوريكم ازاى ممكن تقع و تقوم تانى وتبقى اقوى من الاول، هكمل الطريق اللى وعدت نفسى بيه و هعملكم أكشن متعملش عندنا فى السينما قبل كده".

وتابع، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام": "ربنا يقدرنى بس واعرف اشرفكم و عشان خاطرى محدش يزعل و يقولى خاف على نفسك، انا عارف خطورة اللى أنا بعمله من أول يوم وراضي الحمد لله عشان انا بعمل الحاجة اللى بحبها، دعواتكم بقه عشان لسة شايلكم اكشن كتير فى الصندوق".