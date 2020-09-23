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رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها بصورة كشفت عن تعليق أحد متابعيها حول رؤيته لفتاة تشبهها في المواصلات، خاصة بعدما ترددت الأقاويل حول تدهور الحالة المادية للفنانين بعد أزمة كورونا.
وكتب المتابع:"هو الممثلين حالهم اتدهور ولا ايه، واحدة شبه ناهد السباعي بالظبط راكبة نقل عام مع الشعب كدة عادي".
وردت السباعي عليه قائلة:"الممثلين حالهم اتدهور؟ ربما بعد كورونا، راكبة مع الشعب عادي؟ اعملها أصلي من الشعب عادي، بس الشهادة لله عمري ما ركبت مواصلات مكيفة غير برا مصر".
ناهد السباعي
يذكر أن الفنانة ناهد السباعي، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل "النهاية"، بطولة النجم يوسف الشريف.
المسلسل شارك فيه كل من سهر الصايغ، الفنان عمرو عبد الجليل، وشريف منير، وأحمد وفيق، وهو فكرة يوسف الشريف ومن تأليف عمرو سمير عاطف ، وإنتاج سينرجي.
كانت هذه تفاصيل خبر ناهد السباعي على تدهور أحوال الفنانين: "أركب مواصلات عادي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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