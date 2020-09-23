ميس حمدان تهنئ السعوديين بعيدهم الوطني: "يارب يجعل أيامكم إنجازات وفرحة"

رنا صلاح الدين - وجهت الفنانة الأردنية ميس حمدان، رسالة تهنئة للشعب السعودي بمناسبة عيدهم الوطني الـ90.

ونشرت ميس، فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهرت فيه وهي تقول:"أنا اليوم حابة اهنئ كل اهلي وحبايبي في بلدي التانية السعودي قيادة وشعبا بمناسبة العيد الوطني السعودي".

وأضافت:"كل عام وانتم بخير يارب يجعل ايامك كلها أعياد وسعادة وانجازات وفرحة".

على جانب آخر كشفت ميس حمدان، عن موعد طرح أغنيتها الخليجية الجديدة "اصحى صحصح"، والتي تتعاون خلالها مع المنتح نصر محروس.

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وقالت ميس، خلال لقائها مع برنامج "the insider بالعربي"، إن الأغنية تعود بها بعد غياب 5 أعوام عن الأغنية الخليجية، ومن المقرر طرحها غدًا الخميس عبر تطبيق أنغامي.

وأضافت أن أغنية "اصحى صحصح يا غبي"، هي عبارة توبيخ، مؤكدة:"توبيخ مختلفة عن زمان، هي جملة طبيعية وحقيقية وكل البنات في الوطن العربي يستخدمونها يوم ما يكون في نار قايدة في قلوبنا".

وأغنية "اصحى صحصح يا غبى" من كلمات أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.