فن ومشاهير

صورة قديمة بالأبيض والأسود تجمع إيلي صعب بأولاده من طفولتهم

0 نشر
رباب 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة قديمة بالأبيض والأسود تجمع إيلي صعب بأولاده من طفولتهم والان مع التفاصيل

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

المصمم اللبناني العالمي ايلى صعب

شاركت كلودين صعب​، زوجة المصمم اللبناني العالمي ​ايلى صعب​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة، بالأبيض الأسود جمعت زوجها بأولادهما الثلاث من مرحلة طفولتهم.

Advertisements

وعلّقت على الصورة بالقول:"العائلة هي حيث تبدأ الحياة ولا ينتهي الحب".

وكانت أعلنت كلودين قبل يومين عن إستقبالهم لحفيدتهم الأولى، حيث رزق إيلي جونيور بطفلته الأولى من زوجته كريستينا مراد، ولهذا المناسبة نشرت عبر صفحتها الخاصة صورة أظهرت من خلالها مراسم استقبال المولودة الجديدة التي أطلق عليها اسم صوفيا.

وصوفيا هي الحفيدة الاولى للمصمم إيلي صعب بعد زواج أول أبنائه العام الماضي في زفاف ملكي أقيم في لبنان وحضره عدد كبير من النجوم منهم الفنانة اللبنانية إليسا التي تعد صديقة مقربة للعائلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة قديمة بالأبيض والأسود تجمع إيلي صعب بأولاده من طفولتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا