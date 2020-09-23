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شكرا لقرائتكم خبر عن صورة قديمة بالأبيض والأسود تجمع إيلي صعب بأولاده من طفولتهم والان مع التفاصيل
الأربعاء 23 سبتمبر 2020
المصمم اللبناني العالمي ايلى صعب
شاركت كلودين صعب، زوجة المصمم اللبناني العالمي ايلى صعب المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة، بالأبيض الأسود جمعت زوجها بأولادهما الثلاث من مرحلة طفولتهم.
وعلّقت على الصورة بالقول:"العائلة هي حيث تبدأ الحياة ولا ينتهي الحب".
وكانت أعلنت كلودين قبل يومين عن إستقبالهم لحفيدتهم الأولى، حيث رزق إيلي جونيور بطفلته الأولى من زوجته كريستينا مراد، ولهذا المناسبة نشرت عبر صفحتها الخاصة صورة أظهرت من خلالها مراسم استقبال المولودة الجديدة التي أطلق عليها اسم صوفيا.
وصوفيا هي الحفيدة الاولى للمصمم إيلي صعب بعد زواج أول أبنائه العام الماضي في زفاف ملكي أقيم في لبنان وحضره عدد كبير من النجوم منهم الفنانة اللبنانية إليسا التي تعد صديقة مقربة للعائلة.
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