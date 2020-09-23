شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتوريا بيكهام تنشر صورة عارية للترويج لمجموعتها الجديدة والان مع التفاصيل

فيكتوريا بيكهام

فاجأت مصمم الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بنشرها صورة عارية لعارضة أزياء، من أجل الترويج لمجموعتها الجديدة لخريف وشتاء 2021.



وللمشاركة في أسبوع الموضة في لندن والذي سيقام بشكل افتراضي ورقمي هذا العام بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ حول العالم.

ونشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، الصورة التي نشرتها فيكتوريا، 46 عامًا، لإعطاء نظرة خاطفة لمحبيها عن مجموعتها الجديدة حيث شاركت مقطعًا لموديل ترتدي قلادة ضخمة وسروال جينز و توب شفاف يظهر جسدها وبذلك تكون فيكتوريا خالفت قواعد عدم التعري التي تنص عليها قوانين التطبيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيكتوريا بيكهام تنشر صورة عارية للترويج لمجموعتها الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.