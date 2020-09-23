شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يستعرض رخصة سيارته الجديدة من الإمارات.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته باستخراج رخصة سيارة هى الأولى له خارج مصر وتحديدا فى دولة الإمارات الشقيقة، حيث نشر رمضان، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة من رخصة القيادة والسيارة، صحبها بتعليق: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مبسوط إن أول رخصة سيارة لى خارج مصر فى دولة الإمارات العربية المتحدة، بلدى الثانى.. الحمد لله".





من ناحية أخرى، يبدو أن الفنان محمد رمضان يستعد لطرح أغنية جديدة له تحمل عنوان "الدبابة"، بعد أن نشر مقطع فيديو قصير له عبر حسابه بموقع إنستجرام، من داخل الدبابة التى ظهرت فى كواليس كليبه الأخير "يا حبيبى"، الذى تم تصويره فى الإمارات العربية المتحدة.

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وظهر رمضان فى كواليس تصوير كليب "يا حبيبى"، ليعلن عن أغنية جديدة بعنوان "الدبابة"، جاءت كلماتها كالآتى "دايما عامل سسبينس، جامد أنا، تعالى هنا خد درس، طول عمرى برنس، أنا حاضر أهو يا ريت مالك كدا اتخضيت، واخد قرارى ولازم أكسب أى فورة".





واحتفل رمضان، مؤخرا، بوصول عدد مشتركى قناته على موقع "يوتيوب" لأكثر من 11 مليون مشترك، ونشر صورة له عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، مؤكدا أن قناته هى الأولى فى مصر، معلقا "الحمد لله ثم شكراً الجمهور الغالى"، وكان احتفل النجم محمد رمضان، بتربعه على تريند موقع الفيديوهات الشهير YouTube بأغنيته الجديدة "يا حبيبي" فى الإمارات، ونشر صورة له من كليبه الأخير عبر موقع انستجرام، ليعلن عن تربعه على المركز الأول فى الإمارات العربية المتحدة التى صور فيها الأغنية.