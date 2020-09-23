شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين توجه رسالة شكر لـ بوسى شلبى بعد احتفالها بخطبة أمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة إلهام شاهين رسالة شكر لصديقتها الإعلامية بوسى شلبى لاحتفالها بخطبة شقيقها أمير فى حفل بسيط اقتصر على الأصدقاء، ونشرت إلهام صور من الاحتفال عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة: "شكرا لأختى وصديقة عمرى بوسى على دعوتها و احتفالها بخطوبة أمير ومنه .. وربنا يخلى لى صديقات العمر الغاليين هالة وليلى وإيناس ربنا يجمعنا دايما فى الفرحة و ما يحرمناش من بعض ابدا بحبكم".



إلهام شاهين









Advertisements





وكان أمير شاهين احتفل بخطبته يوم 11 سبتمبر فى حضور عدد نجوم الفن منهم شقيقته النجمة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقى وهنا شيحة، بحفل أقيم على شاطئ البحر بالساحل الشمالى.

وفى سياق آخر روجت الفنانة إلهام شاهين إلى فيلم "حظر تجول" الذى تشارك فى بطولته، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام صورة لها وهى تقف بجوار أفيش الفيلم، معلقة "جظر تجول.. للمخرج أمير رمسيس"، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين متابعيها.

الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23 ، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

كما أن الفيلم يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "يوم للستات"مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، الذى عرض للمرة الأولى فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى اضافة إلى عرضه فى العديد من المهرجات وحصد العديد من الجوائز.