شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل لأبطال فيلم زنزانة 7 لـ أحمد زاهر فى العرض الخاص.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد زاهر، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو من استقبال الجماهير لأبطال فيلمه الجديد "زنزانة 7"، الذى يعرض حالياً فى صالات العرض السينمائى، حيث ظهر الاستقبال الحافل من الجمهور لأبطال الفيلم بعد انتهاء العرض الخاص.

وكتب زاهر على الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام "من أجمل أيام حياتي مع أصحابي وجمهوري الغالي اللي فرحني النهاردة وجالي وحضر معايا عرض فيلم زنزانة 7 والحقيقي من قلبي كلكم شرفتوني ونورتوني، شكرا صديقي الغالي على غزلان على اليوم الرائع الي كان كله حب ونجاح وفخر، شكرا أصدقائي وحبايبي امل سمير وحليم الي كانوا معايا النهارده وشاركوني فرحتي ونورتني وشرفتني يا رمزي، اللي صور الفيديو ده يا جماعة هو المخرج القادم ان شاء الله ابرام نشأت مخرج فيلم زنزانة 7 وصديقي الغالي، شكرا على نعمه حب الناس شكرا يارب".

Advertisements

وطرح صناع "زنزانة 7" الفيلم بدور العرض السينمائى الأربعاء الماضى، ليكون متاحا أمام الجمهور، وكان صناع فيلم "زنزانة 7" طرحوا البوستر الرسمى للعمل ويتصدره النجمان أحمد ‏زاهر ونضال الشافعى، ويجسد الأخير ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام ‏نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فى الفيلم عدد من الوجوه ‏الجديدة وهم أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.



