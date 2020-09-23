شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الأفيشات الدعائية لمسلسل هيفاء وهبى "أسود فاتح" قبل العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صناع مسلسل "اسود فاتح" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى، عن الأفيشات الدعائية للعمل المقرر عرضه يوم 27 سبتمبر الجارى، على إحدى المنصات الرقمية العربية، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وتصدر نجوم العمل البوسترات الرئيسية لكل منهم بمفرده، فضلا عن بوستر رئيسى جمع ابطال العمل وفى وسطهم بطلة المسلسل هيفاء وهبى.

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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و تدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من زوجها وتنقلب حياتها رأساً على عقب لتجد نفسها في صراع بين الغدر والخيانة، والعداء مع معظم المقربين لها، نتيجة اتهامها بالفساد والقتل، الأمر الذي يجبرها على الهرب ليبحث عنها الجميع، وتسعى للإنتقام من كل المتسببين فيما وصلت له حياتها، وحياتها التي سلبت منها، لتواجه العديد من الصدمات في مشوارها.