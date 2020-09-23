شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحتفل بنجاح أغنية اختراع مع محمود العسيلى ونجيب ساويرس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم تامر حسنى بنجاح أغنيته الجديدة "اختراع" مع النجم محمود العسيلى ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، وشارك جمهوره فيديو خلال غنائهم ورقصهم عبر حسابه علي موقع "إنستجرام"، وعلق قائلا "كان يوم جميل مع حبيب قلبى المهندس نجيب ساويرس وصديق العمر النجم محمود العسيلى واحتفلنا بنجاحنا فى أغنية #اختراع وسمعنا أغنية جديدة ليا اسمها مبطلناش إحساس من ألبوم خليك فولاذى الأفكار الحلوة جاية كتير إن شاء الله ركزوا فى كلام الأغنية".



تامر حسني وساويرس

وتقول كلمات الأغنية :

كبرنا في عينينا و دي الحاجه اللي تعنينا

بقينا ندوس على الأوجاع تعلّينا

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بطلنا نقيس مقاماتنا بعيون الناس

مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس

بطلنا نحب زيادة مبطلناش إحساس

من ناحية أخرى، أوشك النجم تامر حسنى على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، الذى يضم 12 أغنية كاملة، حيث يدرس حالياً تقليص عدد الأغانى لتصل إلى 10 أغانى فقط، ويعد هذا الألبوم حالة خاصة لأنه يضم عدداً من الأغانى المميزة والمتنوعة فى كل لون غنائى.

وأسماء بعض أغانى ألبوم تامر حسنى، تأتى كالتالى: خليك فولاذى، بحبِك، قد الفراق، نفس النهاية، كرهتني فى الحب، ويأتى أسماء صناع الألبوم من الشعراء كالتالى: "أيمن بهجت قمر، أمير طعيمه، تامر حسين، أحمد المالكى، محمد البوغة، حماده السيد، محمد عاطف، بلال سرور، محمد القياتى، أحمد راؤول ومحمد محسن"، بينما تعاون معه من الملحنين والموزعين تامر على، محمد يحيى، عزيز الشافعى، محمود الخيامى، إسلام زكى، محمد حمزة، أحمد زعيم، مديح، محمد سراج، على فتح الله ، توما، أمير محروس، عادل حقى، رامى سمير، يحيى يوسف، وسام عبد المنعم، أحمد عبد السلام، طارق عبد الجابر وأمين نبيل.

يشار إلى أن تامر حسنى طرح مؤخرا كليب "اختراع" مع المطرب محمود العسيلى، ولاقى نجاحاً كبيراً، وحصل على مشاهدة كبيرة تخطت الـ 20 مليون مشاهدة منذ طرحه، وكلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى، كما يعد الكليب التجربة الأولى فى الإخراج لتامر حسنى.