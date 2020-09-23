شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض المغنى عمر كمال إلى وعكة صحية دخل على إثرها أحد المستشفيات مؤخراً، حيث نشر عبر خاصية استورى إنستجرام صورة له من داخل المستشفى، كما نشر أخوه محمود عبر حسابه على موقع فيس بوك نفس الصورة وعلق عليها بكتابة : "الف مليون سلامة عليك يا حبيبى ربنا يبعد عنك أي حاجة وحشة".



عمر كمال

وكان كشف الفنان عمر كمال عن تفاصيل أزمته الأخيرة في تونس، والتى كانت ستنتهى باحتجازه هناك، لولا تدخل النجم تامر حسنى والفنان إيهاب توفيق، مؤكدا أن هناك فنانين ساعدوا فى تفاقم الأزمة دون ذكر أسمائهم.

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وكتب عمر كمال عبر حسابه بموقع "فيس بوك" "فى فنانين سخنت ونفخت فى النار وكانت مش عاوزة ليا الخير وساعدوا فى مشكلتى.. وفى رجالة سابتنى ونزلت مصر وسابونى فى بلد معرفهاش.. لكن الوحيد اللى وقف جمبى أول ما كلمته واتحرك وخلص الموضوع عشان الحق حفلاتى فى دبى هو النجم تامر حسنى وكان معايا لحد ما وصلت المطار وطلعت من تونس.. وكل الشكر للفنان إيهاب توفيق المحترم والأستاذ هشام الماروكى رجل الأعمال التونسى".



محمود كمال شقيق عمر كمال

وقال عمر كمال، فى تصريحات تليفزيونية، إنه حدثت مشادة كلامية كبيرة عقب حفله الأخير، إذ قام متعهد الحفل باقتحام المسرح بشكل مفاجئ أثناء غنائه، لتقديم حسن شاكوش، وكان تصرفا غريبا لافتا إلى أن حسن شاكوش أخ وصديق ولا يوجد أى خلاف معه على الإطلاق، لكن الأزمة في تصرف المتعهد واقتحامه المسرح، وبعد الحفله سحب المتعهد جواز السفر، وتم تهديده بمنعه من مغادرة البلاد وتأدية الحفلات في تونس، تواصل على الفور النجم مع تامر حسني والفنان إيهاب توفيق وتدخلا وأنهيا الأزمة سريعا، موجها الشكر لهما لتدخلهما ومساعدته.

يطرح عمر كمال، ديو جديد يجمعه بـ أورتيجا في أول تعاون بينهما بعد انفصال أورتيحا عن صديقه مطرب المهرجانات أوكا، بعدما ظهر اسمهما على الساحة وحققا نجاحا معا، والأغنية تحمل اسم "قمر 14"، وهى من كلمات كلوشة، وتوزيع الموسيقى شندى وخليل، ومن المقرر طرحها يوم الخميس المقبل.