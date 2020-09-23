شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث إطلالة للفنانة سمية الخشاب على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، مستخدمة أحد الفلاتر، وكتبت سمية على الصورة، "صباح الجمال"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.









وخضعت الفنانة سمية الخشاب لجلسة تصوير جديدة داخل حمام سباحة وارتدت عددا كبيرا من الحلي والإكسسوارات الفضية، وشاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بمجموعة من صور الجلسة.

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وفى تصريحات خاصة للفنانة سمية الخشاب، لـ الخليج 365 تعليقا على جلسة تصويرها الأخيرة، والتي لاقت انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إنها تعشق الزراعة والطبيعة وتحب شكل الفاكهة والخضار منذ الصغر، وتحب شراءها بنفسها وتشعر بسعادة عجيبة عندما تشاهد الفواكه بمختلف أنوعها وألوانها، وهو ما يجعلها تشكر الله على نعمه الكثيرة وإبداعه في الألوان واختلاف طعم الفواكه من نوع لآخر.

وأضافت سمية: "البرتقال الذي استخدمته في جلسة التصوير الأخيرة اقتطفته من منزلى، فأنا أزرع الأشجار والنباتات العطرية في حديقة المنزل".

يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب الكليب الغنائى الخاص بأغنية "عربيّة أنا" الذي تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعَد هذا التعاون الثانى بينهما بعد كليب "يا مسكين".