شكرا لقرائتكم خبر عن ناشفيل يحتفل بمرور 20 عاما على فيلم جورج كلونى O Brother, Where Art Thou والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان ناشفيل السينمائى أنه سيحتفل بمرور 20 عامًا على إصدار فيلم "O Brother, Where Art Thou؟" من خلال لم شمل أعضاء فريق التمثيل الرئيسيين عبر الإنترنت، بالإضافة إلى عروض موسيقية لشخصيات ظهرت فى الموسيقى التصويرية وآخرين.
وسيجمع اللقاء النجوم جورج كلونى وجون تورتورو وتيم بليك نيلسون وكريس توماس كينج سيعيدون عصابة السلسلة القديمة معًا للحدث، والذى يعد جزءًا من الإجراءات الافتراضية للمهرجان الذى سيقام فى الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر، وسوف يعيد الملك تأدية أدائه الموسيقى من الفيلم بالإضافة إلى إجراء المقابلات مع النجوم.
والحدث سيكون مجانيا لحاملي تذاكر مهرجان ناشفيل السينمائى، ويمكن شراء تذاكر حدث "O Brother" مقابل 12 دولارًا.
وتدور أحداث فيلم "O Brother, Where Art Thou؟" خلال حقبة الثلاثينيات فى (الميسيسيبى)، يهرب كل من (إيفريت ماكجيل) ، و(دلمار) ، و(بيتي) من أحد السجون ؛ لكي يتوجهوا إلى مسقط رأس (إيفريت) ، الذي تعيش فيه زوجته وبناته ، في محاولة لاستعادة كنز مدفون قبل ضياعه للأبد، بسبب مد مائي قادم ، وخلال رحلتهم الطويلة ، يصادف الثلاثة مجموعة من الأحداث العجيبة ، والغريبة ، ويقابلون عددا من الشخصيات الفريدة.
كانت هذه تفاصيل خبر ناشفيل يحتفل بمرور 20 عاما على فيلم جورج كلونى O Brother, Where Art Thou لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.