شكرا لقرائتكم خبر عن ناشفيل يحتفل بمرور 20 عاما على فيلم جورج كلونى O Brother, Where Art Thou والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان ناشفيل السينمائى أنه سيحتفل بمرور 20 عامًا على إصدار فيلم "O Brother, Where Art Thou؟" من خلال لم شمل أعضاء فريق التمثيل الرئيسيين عبر الإنترنت، بالإضافة إلى عروض موسيقية لشخصيات ظهرت فى الموسيقى التصويرية وآخرين.

وسيجمع اللقاء النجوم جورج كلونى وجون تورتورو وتيم بليك نيلسون وكريس توماس كينج سيعيدون عصابة السلسلة القديمة معًا للحدث، والذى يعد جزءًا من الإجراءات الافتراضية للمهرجان الذى سيقام فى الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر، وسوف يعيد الملك تأدية أدائه الموسيقى من الفيلم بالإضافة إلى إجراء المقابلات مع النجوم.

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والحدث سيكون مجانيا لحاملي تذاكر مهرجان ناشفيل السينمائى، ويمكن شراء تذاكر حدث "O Brother" مقابل 12 دولارًا.

وتدور أحداث فيلم "O Brother, Where Art Thou؟" خلال حقبة الثلاثينيات فى (الميسيسيبى)، يهرب كل من (إيفريت ماكجيل) ، و(دلمار) ، و(بيتي) من أحد السجون ؛ لكي يتوجهوا إلى مسقط رأس (إيفريت) ، الذي تعيش فيه زوجته وبناته ، في محاولة لاستعادة كنز مدفون قبل ضياعه للأبد، بسبب مد مائي قادم ، وخلال رحلتهم الطويلة ، يصادف الثلاثة مجموعة من الأحداث العجيبة ، والغريبة ، ويقابلون عددا من الشخصيات الفريدة.