شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم عادل إمام يخرج من المنافسة فى دراما رمضان ويتفرغ للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الزعيم عادل إمام الخروج من المنافسة فى دراما رمضان المقبل، والحصول على إجازة قصيرة ليتفرغ للسينما، حيث يقوم بالتحضير لفيلم جديد يشارك فى بطولته ابنه النجم محمد إمام، بعنوان "الواد وأبوه"، رغم انشغاله بمسلسله الجديد، والفيلم من إخراج رامى إمام، وهو من نوعية أكشن كوميدى وسيكون مختلفا بشكل كبير عن أفلامه السابقة.

Advertisements

وشارك الزعيم عادل إمام مؤخرا في شهر رمضان الماضى، بمسلسل فلانتينو الذى حقق نجاحا أثناء عرضه على قناة dmc، وتدور أحداث المسلسل عن نور عبد الحميد الشهير بـ "فلانتينو" وزوجته عفاف اللذين يمتلكان سلسلة مدارس يطلق عليها اسم"مدارس فلانتينو"، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومنهنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاءصادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.