شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يثير الجدل بصورة جديدة : 100 تاتو ضد المسح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في صورة جديدة، قد تثير الجدل خلال الفترة المقبلة، نشر النجم أحمد الفيشاوى، صورة سيلفى له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، "انستجرام"، من أمام المرآة، وأجزاء كبيرة من ذراعيه عليها "تاتو"، حيث علق على الصورة قائلا، "100 تاتو ضد المسح"، وهو ما أثار استياء بعض من المحبين والمتابعين له حساباته على السوشيال ميديا، والذى دعوه لعدم التفاخر بوجود أكبر كم من الوشم على جسده.



أحمد الفيشاوى

أحمد الفيشاوى ارتبط اسمه في الأيام الأخيرة، بهجوم متبادل بينه وبين النجم محمد رمضان، وذلك بعد أن أغنية بعنوان "نمبر 2" التى يسخر فيها من اللقب المفضل لدى رمضان، ليرد الأخير عبر أحدث أغنياته التى تحمل عنوان "الدبابة" التى تحمل كلماتها رسالة إلى الفيشاوى قال فيها: بالاعتذار للفيشاوى آخرك معايا صور".



الفيشاوى على انستجرام

وبعد تداول أغنية رمضان وكلماتها التى تسخر من أحمد الفيشاوى رد الأخير فى تصريحات تلفزيونية، إذ قال: "أنا دلوقتي في الاستوديو وبسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقى على اللى قاله أستاذ محمد رمضان: أنا مش هقبل اعتذارك".

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كان رمضان قد علق على نية الفنان أحمد الفيشاوى طرح أغنية بعنوان "نمبر 2" وما تحمله من سخرية اللقب المفضل لرمضان، وقال رمضان: "مفيش حد يعرف يتريق على نمبر 1، نمبر وان دا حلم كل شخص فى الحياة، وكل إنسان فى أى مكان فى العالم، ما نقدرش نتريق على نمبر 1".

وأضاف "رمضان" خلال تصريحات إعلامية: "بقول للفيشاوى ربنا يوفقك وإن شاء الله تبقى نمبر 2، الأغنية اسمها نمبر 2، دا اعتراف رسمى للعالم كله".