شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده يطرح أغنية "يا سيدى سلمان" بمناسبة العيد الوطنى السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح فنان العرب محمد عبده أغنية جديدة بعنوان "يا سيدى سلمان" بمناسبة اليوم الوطنى السعودى الـ90، على الإذاعات المخلتفة بالسعودية، من ناحية أخرى طرح محمد عبدة مؤخراً أغنية "يا أمنيات"، وهى من كلمات تركى آل الشيخ، وألحان عبد الرب إدريس، على يوتيوب.

كما شارك عبده مع عدد من نجوم السعودية بأوبريت وطنى جديد بعنوان "سلام من السعودية"، وشارك فيه عمالقة غناء المملكة وهم ، طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر ، خالد عبدالرحمن، أصيل ابوبكر، رابح صقر ، راشد الفارس، عبدالمجيد عبدالله، عايض يوسف، عبادي الجوهر، داليا مبارك، ماجد المهندس.

محمد عبده بدأ مسيرته الفنية عام 1961، واستطاع أن يبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.