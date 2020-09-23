شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى ويارا تهنئان الشعب السعودى بمناسبة اليوم الوطنى الـ90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 لتأسيس المملكة العربية السعودية، ونشرت هيفاء وهبى على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، صورة علم السعودية ووجهت التهنئة لهم قيادة وشعبا بهذه المناسبة قائلة: "بمناسبة اليوم الوطنى الـ90، كل عام والمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً بخير وأمان".



هيفاء وهبي على تويتر

كما حرصت الفنان اللبنانية يارا، على مشاركة جمهورها من المملكة السعودية بهذه المناسبة الوطنية بإعادة عرض أغنيتها الجديدة "بنت الوطن"، التى طرحتها بمناسبة اليوم الوطنى السعودى، على حسابها بموقع "تويتر"، وهنأت السعوديين بهذه المناسبة قائلة: "كل عام وأنتم بألف خير وأمن وسلام وازدهار وتقدُّم وَطَناً وملِكاً وشعباً. وفانزاتى كلكم أحبكم مرة، وأحلى هديّة منى لكم بنت الوطن".

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يارا على تويتر

وتزينت شوارع وطرقات وميادين مدينة جدة بالأعلام السعودية والإضاءات الخضراء والإنارات التفاعلية واللوحات الاحتفالية استعدادا للاحتفال باليوم الوطنى السعودى الـ90، حيث نشر حساب إمارة منطقة مكة عبر "تويتر" عددا من الصور التى ترصد استعدادات جدة لهذه الفعاليات الوطنية فى المملكة.

وفى إطار الاستعدادات للاحتفالات باليوم الوطنى السعودى الـ90 والذى تنطلق فعالياته اليوم الاربعاء 23 سبتمبر، تحت شعار "همة حتى القمة" اعتمدت أمانة محافظة جدة الفعاليات المقرر إطلاقها فى الطرق الرئيسية والميادين والمبانى والبوابات وغيرها من المواقع تشمل أعلام الزينة والإضاءة وإطلاق المسابقات وعروض الفروسية والفنون التشكيلية ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية.

وبحسب صحيفة عكاظ، أوضح وكيل أمين جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض بن على الزهرانى، أن سكان وزوار جدة وعلى مدى 3 أيام سيكونون على موعد مع عروض مهارات الفروسية بالزى العربي والراية السعودية في بوابتى جدة على طريق مكة المكرمة وعلى مدخل طريق المدينة، كما سيجرى توحيد لون البوابتين ومبنى الأمانة الرئيسى ومبانى البلديات باللون الأخضر خلال فترة العروض.