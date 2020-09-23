شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رد فعل والدة زندايا بعد الإعلان عن فوز ابنتها بجائزة Emmy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية زندايا أن تكشف عن رد فعل والدتها بمجرد أن تم الإعلان عن فوزها بجائزة "Emmy Awards" لعام 2020 أفضل ممثلة رئيسية بارزة فى مسلسل درامى، وذلك بصورة نشرتها على الـstories الخاص بصفحتها الشخصية على موقع إنستجرام.

وظهرت والدة زندايا وعلى وجهها ملامح المفاجآة، حيث قابلت الخبر بحالة من السعادة المفرطة، حتى إنها دخلت في وصلة من الصراخ بعد إعلان خبر فوز زندايا بالجائزة.

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والدة زندايا

وقد نالت زندايا جائزة فضل ممثلة عن دورها فى " Euphoria" ، وقد تصدرت النجمة البالغة من العمر 24 عاما أهم المواقع الفنية بعد أن صنعت تاريخ جديد كونها أصغر ممثلة تنل هذه الجائزة ، وظهرت زندايا بمقطع فيديو قصير وعدد من الصور وهى ترقص وسط أقاربها وأصدقائها احتفالا بنيلها الجائزة.

يذكر أنه أقيم مؤخرا حفل توزيع جوائز "Emmy Awards " لعام 2020 و هو الحفل الذى ينتظره الملايين من شتى انحاء العالم ، حيث فاز بأفضل مسلسل دارمى لهذا العام " Succession " ، بينما كانت جائزة أفضل مسلسل كوميدى من نصيب " Schitt’s Creek " ، وقد فاز مسلسل " Watchmen " بجائزة "Outstanding Limited Series " ، وقد فاز بجائزة افضل برنامج توك شو "متنوع" لهذا العام برنامج " Last Week Tonight " للمذيع جون أوليفر، وعن جائزة أفضل برنامج مسابقة واقعى فكانت جائزة الايمى لهذا العام من نصيب برنامج " RuPaul’s Drag Race ".