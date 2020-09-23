صورة| كاردي بي تصدم جمهورها بـ "مربي الصراصير"

رنا صلاح الدين - نشرت المغنية العالمية كاردي بي صورة صادمة لجمهورها، وهي تحضر لتناول وجبة العشاء.

وكانت وجبة العشاء الخاصة بالنجمة العالمية، عبارة عن ساندويش من المربى ممزوجة بالصراصير.

وعلقت كاردي بي عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، على صورتها بقولها: "تصبحون على خير".

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وتفاعل جمهور كاردي بي مع الصورة بشكل كبير، وأعرب عدد كبير منهم عن اشمئزازه من تصرفها هذا.

الجدير بالذكر، أن كاردي بي قد طلبت من زوجها نجم الهيب هوب العالمي أوفيست الطلاق، بسبب كثرة خيانته لها.