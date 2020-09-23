بالصور.. محمد رمضان يحتفل بحصوله على أول رخصة سيارة خارج مصر

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رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري محمد رمضان بحصوله على أول رخصة سيارة له خارج مصر.
الفنان المصري نشر مجموعة صور لسيارته وللرخصة التي حصل عليها من دولة الإمارات، وذلك على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك".
رمضان أرفق الصور بتعليق قال فيه: "ما شاء الله لاقوة إلا بالله أول رخصة سيارة لي خارج مصر في دولة #الامارات العربية المتحدة بلدي الثاني #الحمد_لله".
محمد رمضان
وكان الفنان المصري محمد رمضان قد حصل مؤخرا على التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات، وهي تأشيرة إقامة طويلة المدى.
رمضان نشر صورة للتأشيرة، على حسابه الخاص بموقع "انستجرام"، ووجه الشكر لحاكم دبي، قائلا: "شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة #دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الأمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي".
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