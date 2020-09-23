النجمة آنا هاثاواي تخلد أزمة كورونا في فيلم هوليودي مثير

رنا صلاح الدين - كشفت النجمة العالمية آنا هاثاواي عن تحضيرها حاليا لشخصية في فيلمها الجديد "Lockdown".
وتستقر آنا هاثاواي في نيويورك للعمل على الشخصية، حيث أن فيلم"Lockdown" يصنف في فئة الكوميديا والرومانسية، حيث تدور أحداثه خلال جائحة كورونا.
وكتب سيناريو الفيلم ستيفن نايت، ومن المقرر بدء التصوير بنهاية الشهر الجاري، وقد يشهد الفيلم مشاركة في أضيق الحدود للفنانين به، وقد يكون دور وحيد فقط لآنا تتمحور حوله القصة.
ومن ناحية أخرى،انضمت آنا هاثاوي إلي بطولة فيلم جديد تعاقدت عليه مؤخراً، يحمل اسم "French Children Don’t Throw Food".
الجدير بالذكر، أن هاثاواي قد فازت بجائزة الأوسكار عن دورها في مساعدة الممثلة عن فيلم Les Miserables لعام 2012.
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