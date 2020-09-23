أول تعليق لوالد حلا شيحة على ارتباطها بمعز مسعود: بنتي من حقها تتجوز

رنا صلاح الدين - ترددت الكثير من الأنباء مؤخرا عن ارتباط الفنانة المصري حلا شيحة بالداعية معز مسعود، وذلك بعد انفصاله عن زوجته السابقة الفنانة شيري عادل.

وفي أول تعليق لوالد حلا شيحة، الفنان التشكيلى الكبير أحمد شيحة، قال إنه فوجئ بالأخبار المنشورة عن ارتباط ابنته بمعز مسعود.

والد حلا أكد أنه ليس هناك أي ارتباط رسمى بين ابنته ومعز، لافتا إلى أن معز مسعود لم يتقدم للزواج من ابنته رسميا حتى الآن.

وأضاف أن معز مسعود من أصدقاء الأسرة، وأنه فى حالة تقدم عريس مناسبا لابنته حلا لن يتردد في الموافقة سواء هو أو غيره، مؤكدا أن حلا من حقها أن تتزوج، حيث أنها ترعى أبناءها بمفردها.

وكانت قد ترددت أخبار ارتباط حلا بمعز مسعود، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نشرها معز مسعود ظهر من خلالها وهو جالسًا على الأرض ويعزف جيتاروعلق عليها قائلًا: "شكرا جزيلا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت".

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لتقوم حلا شيحة بالتعليق على الصورة، حيث تسآلت عن من التقط له الصورة، ليرد عليها قائلًا:"شخص مميز جدا".

حلا شيحة ومعز مسعود

ولم تخرج حلا شيحة أو معز مسعود لينفوا أو يؤكدوا صحة هذه الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وحرصوا حتى الآن على التزام الصمت كعادة بعض الفنانين الذين يتبعوا هذا الأسلوب في مثل هذه المواقف.

يذكر أن معز مسعود تزوج ثلاثة مرات، الأولى من سارة ملكة جمال الجامعة الأمريكية عام ٢٠٠٣، "، أما الثانية من المرشدة السياحية بسنت نور الدين، ثم شيري عادل.

أما حلا شيحة لديها ٤ أبناء، هم "أحمد، وخديجة، وهنا، وعائشة"، من زوجها الكندي يوسف هاريسون.