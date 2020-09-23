بالفيديو.. الماكياج يغير ملامح منة فضالي في أحدث ظهور لها.. لن تعرفها

رنا صلاح الدين - ظهر مقطع فيديو حديث للفنانة المصرية منة فضالي، ظهرت فيه بملامح مختلفة تماما.

الفنانة المصرية ظهرت في المقطع أثناء وضع الماكيير مكياجا كثيفا لها، والذي غير شكلها تماما، كما بدت أكثر اسمرارا.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن عدم إعجابهم بإطلالة الفنانة المصرية، مؤكدين أنهم لم يعرفوها في البداية.

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يذكر أن منة فضالي يعرض لها حاليا فيلم "زنزانة 7"، والذي تقوم فيه بدور راقصة، وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي.

وكانت منة فضالي قد شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل “لما كنا صغيرين” من تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي، إنتاج أحمد عبدالعاطي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ ‏محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، سوزان نجم الدين، محمود حجازي، منة فضالي، كريم قاسم ونبيل عيسى‎.‎

ومسلسل ‏”حب عمري” من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومحمد عادل ومنة فضالي ومي القاضي وأماني كمال وديانا هشام ومحمد مهران ومحمد ‏سليمان وأحمد كرارة وتامر فرج وحمادة بركان وهاجر الشرنوبي وسامح الصريطي وحنان سليمان وعبير منير ومحمد مرزبان.