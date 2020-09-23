بصورة عمرها 30 عاما.. سوسن بدر: "فخورة اني متعلقة جنب عمالقة المسرح"

رنا صلاح الدين - عبرت الفنانة سوسن بدر، عن سعادتها وفخرها الشديد بتعليق صورة لها على جدار المسرح القومي بجانب كوكبة من عمالقة المسرح.

ونشرت سوسن، صورتها المعلقة على المسرح القومي، وعلقت عليها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة:"فخورة أن صورتي دي متعلقة في المسرح القومي جنب عمالقة المسرح.. الصورة دي من 30 سنة تقريبًا".

يذكر أن سوسن بدر، شاركت في مسلسل "بخط الإيد"، الذي عرض قبل الماراثون الرمضاني الماضي، وهو من بطلولة الفنان أحمد رزق، وشارك فيه أيضًا كل من الفنانة يسرا اللوزي وإيمان العاصي.

وظهرت سوسن أيضًا في مسلسل "النهاية"، الذي لعب بطولته النجم يوسف الشريف ومجموعة أخرى من نجوم الفن أبرزهم ناهد السباعي وعمرو عبد الجليل.