بالفيديو| فيفي عبده تهنئ السعوديين بوصلة رقص.. والجمهور:"نسخة من نجاة الصغيرة"

رنا صلاح الدين - قرت الفنانة المصرية فيفي عبده، أن تحتفل باليوم الوطني السعودي، على طريقتها الخاصة.

وشاركت فيفي، جمهورها بفيديو ظهرت من خلاله في وصلة رقص على إحدى أغنيات فنان العرب محمد عبده، وعلقت عليه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"تحياتي للسعودية الأغنية دي اغنية ايوه للفنان محمد عبده بحبكم ️".

وأجمع العديد من المتابعين أن فيفي في هذا الفيديو تشبه الفنانة نجاة الصغيرة، وجاء تعليقاتهم كالتالي:" فتكرتك نجاة، فكرتيني بالجميلة نجاة الصغيرة، تشبهين هنا نجاة الصغيرة".

وكانت قد شاركت فيفي عبده، جمهورها بفيديو جديد أثناء تقضية إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي، ظهرت من خلالها وهي ترقص على أغنية "بالبنط العريض" للنجم الإماراتي حسين الجسمي، التي لاقت صدى واسع وتفاعل كبير من الجمهور.