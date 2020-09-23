عمر كمال يتعرض لأزمة صحية مفاجئة وينقل للمستشفى: هعرف كل حاجة.. شاهد

رنا صلاح الدين - تعرض مطرب المهرجانات المصري عمر كمال أزمة صحية مفاجئة، أمس الثلاثاء، حيث شعر بهبوط حاد، فتم نقله للمستشفى لإجراء بعض التحاليل الطبية.

محمود، شقيق عمر كمال، نش صورة للفنان أثناء إجراءه التحاليل، وعلق قائلا: "ألف مليون سلامة عليك ياحبيبي ربنا ما يجيب فيك حاجة وحشة أبدا يارب ولا اشوف فيك حاجة وحشة ابدا ويبعد عنك أي شر يارب".

عمر كمال

وفي أول تعليق للفنان، طمأن جمهوره، على حالته الصحية، بقوله: " الحمد لله أنا كويس ونتائج التحاليل هتظهر النهاردة، وهعرف كل حاجة، لكن أنا زي الفل إن شاء الله، ومفيش أي حاجة".

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وكان قد آثار عمر كمال، جدلًا بنشره فيديو أثناء تواجده في أحد مراكز التجميل بتونس رفقة صديقة حسن شاكوش، مما خمن الجمهور أنه خضع لعملية تجميل مثل باقي الفنانين الفترة الأخيرة.

وكشف عمر عن سر الفيديو الذي ظهر فيها وهو يغني، وقال خلال لقائه مع برنامج "et بالعربي"، إنه خضع هو وشاكوش لعملية تجميل بسيطة أي حقن بلازما للتخلص من التجاعيد وخطوط الوجه ليس أكثر من ذلك.

وعن مشاركته جمهوره بهذا الفيديو الذي انتشر، أكد أن لا توجد لديه مشكلة قائلًا:" أنا مش بنفخ شفايفي يعني".