بعد أنباء زواج معز مسعود وحلا شيحة.. ياسمين الخطيب: "مش داعية أصلا"

رنا صلاح الدين - علقت الإعلامية ياسمين الخطيب، على الأخبار المتداولة والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول زواج الداعية معز مسعود والفنانة حلا شيحة.

وكتبت ياسمين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"من كام سنة لما الداعية الشهير اتجوز ممثلة معروفة، كنت في زمرة إللي انتقدوه (لتناقض كلامه مع فعاله، وما يطالب بنات الناس بالالتزام به مع ما يُلزم به أهل بيته)!.. النهاردة الراجل مش بيقدم نفسه على إنه داعية أصلاً.. يعني مالوش مثلاً برنامج ديني على قناة ما، ولا بيكتب مقالات يروج من خلالها أفكار متشددة، ولا له تصريحات من عينة الفن حرام، والنساء كلهن فتنة!".

وأضافت:"ولا بيقول أو بيعمل شيء يُخالف تصرفاته! بالعكس.. ده بيشتغل في الإنتاج الفني! فبالهداوة كده، عشان انتم حافظين مش فاهمين".

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واختتمت حديثها قائلة:"حضرتك دلوقتي بتهاجمه ليه؟! ما كل واحد حر.. يطلق.. يحب.. يتجوز.. هو مش طالب القرب منك في أختك!".

ياسمين الخطيب

ولم تخرج حلا شيحة أو معز مسعود لينفوا أو يؤكدوا صحة هذه الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وحرصوا حتى الآن على التزام الصمت كعادة بعض الفنانين الذين يتبعوا هذا الأسلوب في مثل هذه المواقف.