محمد فراج يستعين بمحمد منير للتغزل في خطيبته الفنانة الشابة

رنا صلاح الدين - شارك الفنان المصري محمد فراج جمهوره بصورة جمعته بخطيبته الفنانة الشابة بسنت شوقي، وذلك على حسابه على موقع "انستجرام".
فراج استعان بأغنية "صوتك" للفنان محمد منير للتغزل في خطيبته، حيث كتب: "صوتك أرق من النايات.. صوتك غنا مالى السكات.. صوتك مفيش أى شعر يقدر حبيبتى يوصفه".
وكان الفنان المصري محمد فراج قد فاجأ الجميع بإعلان خطوبته على الفنانة بسنت شوقي، وذلك في لقاء تليفزيوني على هامش حضوره حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الماضي، حيث قال: “متشوق لمشاهدة فيلم لما بنتولد، لأنه بتاع خطيبتي”، وذلك في أول إعلان منه عن خطوبته لبسنت شوقي.
وفي أول تعليق لبسنت، أكدت أنها أيضا فوجئت بإعلان فراج خبر خطوبتهما، قائلة: “فوجئت بما قاله محمد فراج في حفل الافتتاح، لم أعرف بما قاله لحظتها فلم أكن متواجده بجانبه في هذا اللقاء”.
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