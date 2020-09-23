العناية الإلهية تنقذ هيفاء وهبي وصبري فواز من موت محقق.. تعرف على التفاصيل

رنا صلاح الدين - أكد الفنان المصري صبري فواز أن العناية الإلهية أنقذته هو والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من موت محقق، في حادث انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.
فواز كشف أنه وهيفاء وهبي كانا سيصوران مشاهد من مسلسلهما "أسود فاتح" في منطقة الانفجار في نفس اليوم، لكن التصوير قد تم إلغائه في آخر وقت.
وأضاف أنه تم تغيير مكان التصوير ليكون في مكان آخر في بيروت، وعلى الرغم من ذلك؛ وصل صدى الانفجار إلى المنطقة التي كانوا بها.
وكشف، خلال استضافته في برنامج "it's show time" على قناة CBC، أنه سمع صوت الانفجار دون معرفة حجمه الهائل وبعد متابعة الأخبار، أدرك هول الموقف.
يذكر أن مسلسل "أسود فاتح" بطولة كل من هيفاء وهبي، وأحمد فهمي ومعتصم النهار وشريف سلامة وصبري فواز، ومن المقرر عرضه قريبا على منصة "شاهد".
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