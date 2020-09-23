صور| فان دام يستعيد شبابه رغم تقدمه في العمر

رنا صلاح الدين - حرص النجم الهوليودي جون كلود فان دام، على رفع شعار العمر مجرد رقم، من خلال الحفاظ على لياقته البدنية رغم كبر السن بعض الشيء.

ونشر فان دام صورة جديدة له وهو يستعرض فيها عضلاته من جديد، التي مازال يحتفظ بها عن طريق مواصلة التدريبات بالرغم من كبر سنه.

واستعرض فان دام عضلاته عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، ليحظى بإعجاب الكثيرين لحفاظه على التدريبات ورفع لياقته البدنية طوال الوقت.

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وشارك فان دام في وقت سابق، في فيديو كليب لأغنية "Urtlarêve"، والذي كنت ابنته كجزء أساسي من الموسيقين.

وأعلن فان دام قبل عدة أشهر، أنه يستعد لاستئناف نشاطه الفني، بالعودة لأفلام الأكشن من خلال تعاون بلجيكي فرنسي في الإنتاج السينمائي.