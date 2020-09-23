رنا صلاح الدين - شاركت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني جمهورها بمجموعة صور حديثة لها، تألقت فيها بإطلالة أنيقة.
رضوى أرفقت الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بتعليق طريف، حيث قالت: "لن أحارب ولن استسلم ولن ارجع للوراء ولن أتقدم للإمام...واهى قاعده".
ويبدو أن الإعلامية المصرية قد أرادت بهذا الكلام التعليق على أزمتها الأخيرة، بسبب تصريحاتها عن الحجاب، والتي أحيلت بسببها إلى التحقيق.
وكانت قد أثارت رضوى الشربيني، حالة من الجدل بعد أن قالت في برنامجها "هي وبس" على قناة CBC،"لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، إوعي تقلعي الحجاب إنتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".
وطالبت من ترغب في خلع الحجاب، بأن تلتزم بالحجاب وأن تتغلب على شيطانها، قائلة: "إنتي أحسن عند ربنا.. غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمتها الأخيرة بسبب تصريحات الحجاب.. رضوى الشربيني: لن أحارب ولن أستسلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.