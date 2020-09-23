الأربعاء 23 سبتمبر 2020

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتح باب التقديم لهذه المشاركة

للعام الثاني على التوالي، ضمن فعاليات مهرجان القاهره السينمائى الدولى​، وبالتعاون مع مبادرة الاعلام​ في الشرق الأوسط (MEMI)، أعلنت منصة "​ايام القاهرة لصناعه السينما​"، عن فتح باب التقديم لمشروعات المسلسلات المصرية في مراحل التطوير الأخيرة، للمشاركة في (سوق المسلسلات).

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يوفر "السوق" لمجموعة مختارة من المشروعات التلفزيونية من مصر والعالم العربي، فرصة العرض على مجموعة من أهم المشترين المحتملين من داخل وخارج العالم العربي، بما يشمل المنصات الرقمية وشركات الإنتاج.

وتشترط المشاركة في "السوق"، أن تكون مشروعات المسلسلات لمخرجين ومؤلفين مصريين مقيمين في مصر لديهم أعمال فنية سابقة، وأن يضم المشروع منتجاً مصرياً أنتج مسلسلاً أو فيلماً واحداً على الأقل، بالإضافة إلى أن يكون سيناريو المسلسل أصلياً أو مقتبساً من عمل أدبي.

وتستهدف "أيام القاهرة" من خلال تنظيم هذا "السوق"، اختيار 6 مشروعات تلفزيونية مصرية في مراحل التطويرالأخيرة، تنضم إلى 9 مشروعات تلفزيونية أخرى من العالم العربي يتم اختيارها بواسطة مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط، للمشاركة في برنامج إرشاد وتطوير يقوده خبراء المبادرة، عبر مجموعة من الورش، والذي يتيح ويجهز هؤلاء الصناع بتقديم مشروعاتهم لمنتجي تلفزيون محليين ودوليين ومنصات عربية ودولية، وتوفر "أيام القاهرة" إجراء المقابلات عبر الإنترنت للمشاريع المختارة وضيوف المهرجان الذين لن يتمكنوا من الحضور إلى القاهرة.