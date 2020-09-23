أزمة أغنية "رفقا" لـ أصالة تواصل إثارة الجدل وتصل إلى الأزهر

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

الفنانة السورية اصاله

منذ اليوم الأول لطرح ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم"، أثارت الفنانة السورية ​اصاله​ جدلاً واسعاً بأغنية "رفقا"، إذ أتهمها المتابعون بإهانة المرأة لأنها بحسب تعبيرها تعكس صورة المرأة الضعيفة، وتصدر هاشتاغ "أصالة إخرسي" مواقع التواصل الإجتماعي.



ولم يقف الامر عند هذا الحدّ، إذ وصل الجدل حول هذا الموضوع إلى ​الازهر​ الشريف في مصر، والذي أصدر بياناً إنتقد الأغنية دون أن يسميها.

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وجاء في بيان الأزهر إنه تابع ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أخيرا، من اقتباس الأغاني بعض جمل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف في بيانه أن الاقتباس من حديث النبي ليصبح جزءا من أغنية غير جائز شرعا ولا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء، ولا يجوز شرعا لما قد يلابس أداء الأغاني ويلتصق بها من أمور تتنافي وجلال النبوة.

وتابع البيان:" انطلاقا من واجب النصيحة لله ورسوله وعامة المؤمنين وخاصتهم، فإن مجمع البحوث الإسلامية، ينصح المسلمين كافة بعدم التعرض لسماع مثل هذه الأغاني أو التغني بها أو ترويجها".

وواصل قائلا: "وعليهم أن يعلموا أنهم مأمورون بتوقير هذا النبي العظيم –صلى الله عليه وسلم– وإعزازه، وإعلاء قدره ومقامه والبُعد بأحاديثه الشريفة عن ساحات التسلية واللهو".