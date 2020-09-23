- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة أغنية "رفقا" لـ أصالة تواصل إثارة الجدل وتصل إلى الأزهر والان مع التفاصيل
الأربعاء 23 سبتمبر 2020
الفنانة السورية اصاله
منذ اليوم الأول لطرح ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم"، أثارت الفنانة السورية اصاله جدلاً واسعاً بأغنية "رفقا"، إذ أتهمها المتابعون بإهانة المرأة لأنها بحسب تعبيرها تعكس صورة المرأة الضعيفة، وتصدر هاشتاغ "أصالة إخرسي" مواقع التواصل الإجتماعي.
ولم يقف الامر عند هذا الحدّ، إذ وصل الجدل حول هذا الموضوع إلى الازهر الشريف في مصر، والذي أصدر بياناً إنتقد الأغنية دون أن يسميها.
وجاء في بيان الأزهر إنه تابع ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أخيرا، من اقتباس الأغاني بعض جمل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
وأضاف في بيانه أن الاقتباس من حديث النبي ليصبح جزءا من أغنية غير جائز شرعا ولا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء، ولا يجوز شرعا لما قد يلابس أداء الأغاني ويلتصق بها من أمور تتنافي وجلال النبوة.
وتابع البيان:" انطلاقا من واجب النصيحة لله ورسوله وعامة المؤمنين وخاصتهم، فإن مجمع البحوث الإسلامية، ينصح المسلمين كافة بعدم التعرض لسماع مثل هذه الأغاني أو التغني بها أو ترويجها".
وواصل قائلا: "وعليهم أن يعلموا أنهم مأمورون بتوقير هذا النبي العظيم –صلى الله عليه وسلم– وإعزازه، وإعلاء قدره ومقامه والبُعد بأحاديثه الشريفة عن ساحات التسلية واللهو".
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة أغنية "رفقا" لـ أصالة تواصل إثارة الجدل وتصل إلى الأزهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.