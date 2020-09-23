شكرا لقرائتكم خبر عن زين العمر يطالب بإعادة التواصل مع كل الدول العربية والان مع التفاصيل

الفنان اللبناني زين العمر

وكتب زين العمر على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "يجب إعادة فتح جسور المحبة والتواصل مع كل الدول العربية التي إنقطعت مع لبنان، الدول العربية دائماً وقفت الى جانب اللبنانيين في أصعب الظروف وعيب على اي لبناني ان يقطع اي صلة محبة وتواصل بيننا وبين اي دولة عربية أعيدوا جسور المحبة لنحيا ويحيا لبنان وجود السوّاح العرب ضروري".

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