كريم أبو زيد: "المهرجانات ظلمتني أنا وجيلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - حل الفنان كريم أبو زيد، الثلاثاء، ضيفا على برنامج "الراديو بيضحك" عبر الراديو 9090 مع الإعلامية فاطمة مصطفى، واحتفل خلال الحلقة بنجاح ألبومه الجديد.

وقال أبو زيد: "حسيت بظلم أنا وأبناء جيلي بسبب سيطرة المهرجانات والأغنيات الشعبية على الأفراح والحفلات، زيها زي أي هوجة جديدة الناس بتجري وراها".

وأضاف: "السوق ممكن يستوعب الجميع مش المهرجانات والشعبي بس".

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وأكد: "صناعة الموسيقى مرت بفترة ضعف بعد 2011، وسيطرت الأغنيات الشعبية والمهرجانات على السوق الغنائي، وهو الأمر الذي "جعله يبتعد لفترة.

وأضاف كريم أبو زيد أنه غاب عن الغناء الفترة الماضية لأن تركيزه الأكبر كان في التمثيل

وأوضح:" التمثيل خدني من الغناء، لكني أحب الغناء والتمثيل بنفس القدر، وأنا خريج معهد السينما قسم السيناريو، وقدمت مسلسلات مع أهم النجوم منهم أحمد السقا وتامر حسنى وكان من الصعب تجاهل هذه العروض ".