صورة تكشف سر علاقة حلا شيحة بالداعية معز مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - يونيو الماضي، أي قبل 3 أشهر تقريبًا، نشر الداعية الإسلامي معز مسعود، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة له ممسكًا جيتارًا، وعلق "شكر كبير للشخص الرائع، الذي التقط هذه الصور. أنت تعرف نفسك"

وعلقت حلا من حسابها الرسمي على نفس الموقع "هاي معز.. من التقط هذه الصورة ؟"، ليرد "شخص ما مميز جدًا".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن مشروع زواج قريب لمعز وحلا، وساهمت الصورة والتعليق بشكل كبير في دعم هذا التوقع.

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وكانت الصورة سبب الأنباء هي أخر ما نشره معز على "إنستجرام"، بينما كان أخر ظهور لحلا على نفس الموقع، قبل عدة أيام وتحديدا في 9 سبتمبر، عندما نشرت صورة والدتها، احتفالا بعيد ميلادها، لتهنئها " ندودة كل سنة وانتي طيبة وبصحة وبخير، يا أجدع ست وأطيب أم، لو فيا طيبة زي ما بيقولوا وضحكة من القلب وبساطة تبقي منك يا أمي انتي زرعتي جوانا البساطة والحب والطيبة والنقاء اللي مبقاش موجود قوي الايام دي.. حبيبتي يا احن لمسة في الدنيا كلها بحبك، يوم ٩/٩ أجمل يوم لأنه يوم ميلادك".

وكانت مواقع إعلامية شهيرة نشرت الخبر، وحاول "الخليج 365" التواصل مع الفنانة حلا شيحة، إلا أنها أغلقت هاتفها، ولم ترد على الرسالة المُرسلة لها للتأكد من صحة الأنباء أو لنفيها.

يُذكر أن حلا كانت متزوجة ولديها أربعة أبناء، من زيجتها السابقة، وعاشت قبل لفترة مع زوجها في كندا، قبل أن تقرر الانفصال والسفر للقاهرة، وخلع النقاب ثم الحجاب، والعودة للتمثيل بعد سنوات من الاعتزال، أما آخر زيجة لمعز مسعود فكانت من الفنانة الشابة شيري عادل، ووقع الانفصال بينهما قبل أكثر من عام.