سليمان عيد يسخر من تحدي صور الطفولة:"متغيرتش كتير"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: شارك الفنان سليمان عيد جمهوره عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بصورة له بجانب صورة لطفل لا يشبهه، تزمنا مع تحدي صور الطفولة، وعلق ساخرًا: "متغيرتش كتير". وظهر مؤخرًا الفنان سليمان عيد في مسلسل "رجالة البيت" بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي وعُرض رمضان الماضي.

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