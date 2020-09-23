وصلة رقص إيمي طلعت زكريا على أغنية "هنعمل لغبطيطا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا جمهورها بمقطع فيديو وهي ترقص عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهرت إيمي بإطلالة أنيقة، ترقص على أغنية "هنعمل لغبطيطا". وعبر الجمهور عن إعجابه: "جميلة، مبهجة، قمر .. عسل أوي ". إيمي شاركت مؤخرًا في مسرحية "عربي منظرة"، بطولة سامح حسين، وإخراج هشام عطوة

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