تفاصيل أغنية رامي جمال الجديدة

كشف الشاعر أحمد المالكي، تعاونه الجديد مع الفنان رامي جمال، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
كتب المالكي تفاصيل أغنية جمال الجديدة قائلاً:"كلمات : أحمد المالكي، الحان : سهم، توزيع : نادر حمدي، قريباً.
شارك المالكي مع جمال في ألبومه الأخير "أنا لوحدي"، في عدد من الأغاني أبرزها "بيهم كلهم"، التي حصلت على أكثر من 9 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
بالإضافة إلى التعاون الأول لـجمال مع الملحن الخليجي سهم، الذي تعاون لحنياً مع عدد كبير من نجوم الأغنية الخليجية أبرزهم"محمد عبده، راشد الماجد، عبد المجيد عبد الله، ماجد المهندس،..وغيره"، بالإضافة إلى تعاونه الأاحدث مع الفنانة أصالة في ألبومها الأخير "لاتستسلم"، حيث حظى على نصيب الأسد من الألحان داخل الألبوم.
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