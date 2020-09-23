شاهد| أحلام تبكي في حفلها بالسعودية.. تعرف على السبب

رنا صلاح الدين - أحيت النجمة الإماراتية أحلام، حفلًا غنائيًا أمس الثلاثاء احتفالًا باليوم الوطني السعودي.

وأعلنت أحلام قبل حفلها أن الحفل بدون حضور جماهيري والمشاهدة "أونلاين" نظرًا لسلامتهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله أحلام على خشبة المسرح وهي تبكي بسبب فقدانها للجمهور، قائلة:" أحس أنه دائما الفنان ولو شال معاه صوت حلو وحضور وأغاني حلوة، إلا ما يظل جمهوره هو تاج راسه، أقول جمهوري اليوم أنا فاقدكم".

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وكانت قد نشرت أحلام صورة لها من إحدى حفلاتها الغنائية، وعلقت عليها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"كثير سالوني عن وضع الحضور اليوم في الحفلة؟؟ وبحسب عرفت إن الحضور الجماهيري ألغي لكل الحفلات وتحول أون لاين".

وأضافت:"أنا سافرت وجيتكم عشان احتفل فيكم بإذن الله راح أقدم لكم حفل استثنائي كان ودي يكون بحضوركم لكن سلامتكم أهم عندي يا أغلى جمهور وشكرا لكل من حرص على الحضور الله يزيل هذه الغمة".